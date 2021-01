Flere og flere i Rusland taler om, at hun kan blive en stedfortrædende revolutionsleder

Klog, modig, trofast, hård som flintesten. Holder hovedet koldt under selv de mest ekstreme forhold. Stadig forelsket i den mand, hun mødte under en ferie i Tyrkiet for 22 år siden. Ingen kan tilsyneladende finde på noget dårligt at sige om Julia Navalnaja.

Manden hedder Aleksej Navalnyj og sidder lige nu i en fængselscelle i Moskva og sammenligner præsident Putin med den monsterstore kakerlak i Kornej Tjukovskijs børnedigt. Det glubske insekt, der truer med at æde alle de andre dyr i skoven.

Julia Navalnaja er gift med Putins onde ånd, den berømte leder af den russiske opposition, som for to uger siden vendte hjem til Moskva og siden har fået store skarer af mennesker til at strømme ud i gaderne for at protestere mod det korrupte og autoritære regime. »Putin er en tyv«, råber de og »løslad Navalnyj«.

Søndag sker det igen, og medmindre hun selv er blevet smidt i detentionen, vil Julia Navalnaja være at finde blandt demonstranterne. Måske er en ny bevægelse sat i gang. Måske er den første sten løsnet i fundamentet under Putins styre.

Og måske bliver Julia Navalnaja leder af en sådan bevægelse, ligesom Svetlana Tikhanovskaja ovre i Hviderusland, der sprang ind som præsidentkandidat i stedet for sin fængslede mand og er ansigtet på de fortsatte protester mod diktator Lukasjenko.