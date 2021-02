Polske kvinder kæmper for abort. Trods frost, corona og politi

Hvis det var et forsøg på et smart politisk trick, er der kun én ting at sige: Det virkede ikke. Og så gør det måske alligevel.

Vi er i Polen, hvor polske kvinder og en del mænd igen er gået på gaden i protest mod, at landet reelt har forbudt den frie abort. Loven skærper den i forvejen restriktive polske abortlov, som har eksisteret siden 1993, og som i årene siden har betydet, at kun 2.000 kvinder årligt har fået foretaget lovlige aborter. Med den nye lov gives der kun tilladelse til abort for kvinder, der er blevet voldtaget, udsat for incest eller er i fare for at miste livet.

Det er Strajk Kobiet (Kvindernes Strejke), der står i spidsen for protesten, og det var også dem, der var på gaden i oktober, da loven blev vedtaget i parlamentet. Dengang manglede den det endelige stempel fra forfatningsdomstolen. Da det kom onsdag i sidste uge, var loven lov, og få timer efter var gaderne fyldt igen, mange af dem med Strajk Kobiets kendetegn, det røde lyn på mundbind eller malet i panden. Med polske flag og regnbueflag vajende side om side i en land, der opererer med LGBT+-fri zoner. Og med slagord som ’min krop, mit valg’ og ’revolutionen har en livmoder’.