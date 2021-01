Hongkongs regering i åben konflikt med Folketinget: Indleder nu strafferetslig efterforskning mod danske politikere

Hongkongs prokinesiske lokalregering afviser at bøje sig for et samlet dansk Folketing og slår nu fast, at politiet i Hongkong vil gå i gang med en strafferetslig efterforskning mod Uffe Elbæk og Katarina Ammitzbøll fra henholdsvis Frie Grønne og De Konservative.

De to folketingspolitikere hjalp i december sidste år parlamentsmedlemmet og demokratiforkæmperen Ted Hui med at flygte fra Hongkong til Danmark ved at udstede en invitation og et falskt mødeprogram, så politiet i Hongkong troede, han skulle til Danmark for at tale om miljø. I Hongkong var Ted Hui anklaget for ni lovovertrædelser i forbindelse med sin kamp for mere politisk frihed og var kun løsladt på kaution.

Samtlige partier i Folketinget er i denne uge gået sammen om en fælles støtteerklæring til Uffe Elbæk og Katarina Ammitzbøll, hvor partierne understreger, at i Danmark må politikere mødes med dem, de har lyst til. Støtteerklæringen er samtidig en advarsel til lokalregeringen i Hongkong og dermed også til den kinesiske topledelse i Beijing om, at det vil føre til en diplomatisk strid med Danmark, hvis myndighederne i Hongkong forsøger at retsforfølge de to politikere.

Men den advarsel har ikke gjort indtryk, og lokalregeringen i Hongkong sætter nu hårdt op imod hårdt.