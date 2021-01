Politiet anholder over 500 Navalnyj-støtter efter protester

Russisk politi har anholdt mindst 519 personer efter landsdækkende demonstrationer mod fængslingen af den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj.

Det oplyser den uafhængige observatør OVD-Info ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Navalnyj blev for omkring to uger siden anholdt i Rusland. Det skete, da han vendte hjem fra Tyskland, hvor han var blevet behandlet for en forgiftning.

Anholdelserne er sket efter protester i weekenden i Sibirien og i de østlige dele af landet.

Navalnys støtter samles igen søndag i Moskva. De går på gaden i området nær det russiske regeringskompleks, Kreml, og den russiske sikkerhedstjeneste FSB’s hovedkvarter.

Politiet har meddelt, at demonstrationerne vil blive opløst, fordi de ikke er godkendt.

Reuters skriver, at ifølge øjenvidner i Moskva er mindst 20 demonstranter blevet tilbageholdt søndag formiddag dansk tid.

Demonstrationer i 50 minusgrader

Myndighederne har øget presset på oppositionen med anholdelser. Demonstranter har dog varslet nye protester i hele landet forud for oppositionslederens retssag. Den er sat til at begynde 2. februar.

Lørdag i forrige uge mødte demonstranter op i flere end 100 russiske byer i bidende kulde. Nogle steder var der helt ned til 50 minusgrader.

Protester nåede til byer, der ikke er kendt for modstand mod Kreml og den siddende præsident, Vladimir Putin. Blandt andet i Sevastopol i det annekterede Krim var der protester.

Den største var i Moskva. Her dukkede flere end 40.000 op til forsamlingerne, selv om de var dømt ulovlige af myndighederne.

Omkring 4.000 blev anholdt, og langt over 1.000 blev anholdt alene i hovedstaden.

Navalnyj anklager FSB for at have forsøgt at dræbe ham med gift i august sidste år.

Navalnyj er flere gange blevet anholdt og fængslet.





ritzau