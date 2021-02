Fange i israelsk fængsel nu favorit til palæstinensisk valg

Han er fængslet for terror og idømt fem gange livstid. Alligevel er Marwan Baghouti den store joker og den mulige vinder af det palæstinensiske valg, som netop er udskrevet.

Præsident Abbas har besluttet, at valget til det palæstinensiske parlament i Ramallah på Vestbredden afholdes 22. maj og et præsidentvalg 31. juli – for første gang i 15 år – skriver al-Araby.

Tre magthavere er urolige – eller ligefrem rædde – for, at den 62-årige Barghouti beslutter at opstille til valget inde fra det israelske sikkerhedsfængsel, hvor han har været indespærret siden 2002.

Israels regering er bange for, at en benhård straf, 19 års fængsel og tykke fængselsmure ikke hindrer Barghouti i at spille en dominerende rolle i palæstinensisk politik – måske tværtimod.