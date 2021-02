Overblik: Militærdiktatur, massakrer og et spirende demokrati i Myanmar

Myanmars leder, Aung San Suu Kyi, og andre medlemmer af landets regeringsparti, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD), blev mandag taget af af militæret.

Det sker, bare ti år efter at militæret slap sit næsten fem årtier lange jerngreb om det sydøstasiatiske land.

Få her et overblik over nogle af de seneste års begivenheder under Myanmars turbulente demokrati:

2010:

Militærjuntaen i Myanmar afholder valg i november, hvor det militærstøttede parti USDP erklærer sejr. NLD og flere andre partier nægter at tage del i valget, der ifølge valgobservatører hverken er frit eller fair.

Mindre end en uge efter valget bliver Aung San Suu Kyi løsladt efter at have brugt samlet set 15 år i husarrest.

Ritzau/AFP/Reuters