Det ekstreme højre: Er Trump-krigeren, der har talt om at få henrettet Nancy Pelosi, republikanernes nye ansigt?

Ledende republikanere har flere gange prøvet at sætte grænser for, hvor udemokratisk, truende eller rent ud sagt skør man må være i partiet, men har ofte visket grænserne ud igen.

Det skete med Donald Trump. Nu er det den 46-årige Marjorie Taylor Greene, der giver ledelsen problemer, og mens nogle moderate republikanere inden et møde onsdag i denne uge kræver, at det nyvalgte medlem af Repræsentanternes Hus bliver irettesat, forventer andre, at grænserne igen vil blive rykket, hvis der da overhovedet er nogen.

Marjorie Taylor Greene har de seneste år flere gange tilkendegivet, at ledende demokrater bør henrettes som forrædere og har liket en trussel om, at Nancy Pelosi, der er talsmand for Repræsentanternes Hus, bør fjernes »med en kugle i hovedet«. Det har tv-stationen CNN dokumenteret med en gennemgang af Marjorie Taylor Greenes facebookside.

At den slags hadefuld og voldelig tale er livsfarlig, viste stormløbet på Kongressen 6. januar, hvor en hob af Trump-støtter netop ledte efter Nancy Pelosi.