Se video: Et stykke af Californiens Highway 1 er skyllet i havet

En ordenlig luns af Californiens legendariske kystvej Highway 1 er styrtet i havet efter en storm med hård regn og sne. Det skriver flere amerikanske nyhedsmedier.

Ifølge Californien transportstyrelse blev vejens dræningssystem overbelastet, hvorefter vand og sten strømmede fra bjergsiden ind over vejen.

Det resulterede i, at et større stykke af vejen kollapsede og blev skyllet i havet 24 kilometer syd for Big Sur, som er et sceniske bjergmassiv langs Californiens Stillehavskyst.

Flere fotos og dronebilleder fra stedet viser, hvordan et stort stykke af vejen, der løber langs det meste af Californiens kyst, simpelthen mangler, som var det skåret ud af en kage.