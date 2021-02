Politivold, militærkup og etnisk undertrykkelse: Biden kalder til kamp for demokratiet og vil have USA's allierede med

Der var meget at glæde sig over for europæiske ledere, da Joe Biden i sin første udenrigspolitiske tale som USA’s præsident erklærede, at »Amerika er tilbage« efter at have sat sig selv først i fire år.

Joe Biden lover et globalt amerikansk lederskab baseret på diplomati og alliancer, som vil forsvare demokratiet rundt omkring i verden mod de stadig stærkere autoritære kræfter. Det er et direkte opgør med Donald Trumps nedgørelse af internationale spilleregler og demokratiske venner samt hans fascination af stærke mænd.

Men det står samtidig klart, at USA og resten af verden ikke bare vender tilbage til tiden før Trump. Alliancerne kommer med krav til Danmark og USA’s andre allierede, og Joe Biden gør det til sit styrende princip, hvad der er godt for den amerikanske middel- og arbejderklasse. Deres interesser er ikke nødvendigvis europæernes interesser.

Modsat Trumps udenrigspolitiske hold vil Biden-folkene optræde som en slags demokratiske hardlinere, men ligesom Trumps hold vil de samtidig stille flere krav til vennerne, vurderer Sten Rynning, der er professor ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet og forsker i amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.

»Det er et hold, der er fokuseret på værdipolitiske partnerskaber. Der ligger jo noget høg i det værdipolitiske, fordi man stiller sig op og udpeger dem, som ikke er på ens hold. Og så siger man partnerskaber, og det er at sige, at dem, man er på hold med, også skal levere noget, og USA ikke længere kan tage det store træk og har heller ikke tænkt sig at betale for det«, siger Sten Rynning.