Krigen mod Wall Street fortsætter: »Jeg er sikker på, at det her går galt«

Faktaboks

Hvad betyder det at ’shorte’ en aktie?

At shorte en aktie betyder, at en investor – som f.eks en kapitalfond – mod et lille gebyr låner et antal aktier af en anden aktionær (f.eks. en pensionskasse), for derefter at sælge dem med det samme. Det gør investoren i håb om, at aktiens kurs (prisen på aktien) falder, inden de lånte aktier skal afleveres tilbage igen. For hvis kursen på aktien falder i løbet af låneperioden, kan investoren købe aktierne tilbage til en lavere kurs og dermed have tjent forskellen.



Eksempel: Anders er aktionær i et selskab. Peter låner nogle af Anders’ aktier og sælger dem straks til kurs 30. Senere falder kursen til 20. Peter genkøber aktierne ved den nu lavere kurs og leverer de lånte aktier tilbage til Anders som aftalt. Peter har dermed tjent 30 - 20 = 10 pr. aktie.

Vis mere