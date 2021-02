Frank Hvid Petersen: Aktiefesten kan stoppe, før vi aner. Spørg bare nordjyden fra Fjerritslev

Vær grådig, når andre er frygtsomme, og frygtsom, når andre er grådige«.

Ordene stammer fra en af verdens rigeste og mest succesrige investorer, Warren Buffett. Og jeg kom til at tænke på dem, da dramaet om den kriseramte butikskæde GameStop med ét ramte Wall Street for ti dage siden. Det var nemlig på flere måder et dejà-vu, når man som jeg har arbejdet 27 år i finansbranchen. Og det mindede mig om et møde helt tilbage i januar 2000 med en ung nordjyde i Fjerritslev nord for Limfjorden.

Jeg arbejdede dengang i et af Nordens førende børsmæglerselskaber og var på rundtur med en kollega til kunder i Nordjylland: lokale pengeinstitutter, der handlede aktier hos os.

Efter en frokost med den lokale banks investeringsansvarlige bad de os om at møde en af deres yngre kunder, den unge nordjyde fra Fjerritslev. Han fortalte, at han sammen med sin kæreste havde sparet 100.000 kroner op og inden sommer gerne ville have pengene mangedoblet ved at investere i it-aktier, så de kunne købe et hus. Så hvilke it-aktier skulle de købe? For det kunne jo ikke gå galt, når kurserne på it-aktier i lang tid var steget eksplosivt, vel?

Jeg havde talrige tilsvarende oplevelser den vinter, og siden igen i årene 2006 og 2007. Umiddelbart synes møderne og GameStop-fænomenet ikke at have noget med hinanden at gøre. Men det har de.