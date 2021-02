Nekrolog: Kaptajn Tom blev 100 år, elskede motorcykler og indsamlede en kvart milliard kroner til sundhedsvæsnet

Kaptajn Sir Thomas Moore nåede mere i sit 100-årige liv, end de fleste af os drømmer om. Han var officer. Krigsveteran. Far. Verdensberømt. Ridder. Nummer 1 på den britiske hitliste. Og så indsamlede han over en kvart milliard kroner til det britiske sygevæsen. Primært ved at gå rundt i sin have med sin rollator.

Man kan vist roligt konkludere, at Thomas Moore, af briterne kaldet Kaptajn Tom, var god til at indfri sine mål. Og måske også en smule heldig.

Thomas Moore blev født i 1920 i England.