Efter trusler om retsforfølgelse benægter folketingspolitiker, at hun hjalp demokratiforkæmper med at flygte til Danmark

Det vakte enorm opsigt, da demokratiforkæmperen Ted Hui i december sidste år flygtede fra Hongkong til Danmark. I et utal af artikler i både dansk og international presse blev det beskrevet, hvordan han havde fået hjælp til sin flugt af de to folketingspolitikere Katarina Ammitzbøll og Uffe Elbæk fra henholdsvis De Konservative og Frie Grønne.

Katarina Ammitzbøll havde sendt en invitation til Ted Hui, hvor hun indbød ham til at deltage i møder i Folketinget om klima og FN’s verdensmål, og efterfølgende sammenstrikkede Uffe Elbæk et endnu mere udførligt program spækket med opdigtede møder.

I Hongkong var Ted Hui, der også er medlem af Hongkongs lokalparlament, blevet anklaget for ni forskellige lovovertrædelser i forbindelse med sin kamp for demokrati, og han var kun løsladt mod kaution. Men med folketingsinvitationen og det falske mødeprogram lykkedes det ham at snyde politiet i Hongkong, så de gav ham lov til at rejse til i den tro, at han som parlamentsmedlem skulle deltage i møder i Danmark om klima og FN’s verdensmål.