Stenrig og på toppen: Jeff Bezos' tid er forbi

Jeff Bezos har fortalt, at da han i 1994 grundlagde en onlineboghandel ved navn Amazon, var det spørgsmål, han oftest blev stillet: »Hvad er det der internet for noget?«.

Han svarede igen ved at gøre Amazon til en gigant, et 1.700 milliarder stort foretagende, som solgte så mange forskellige ting online, at den blev kendt som forretningen, hvor man kan købe alt. Undervejs fik han vendt op og ned på hele detailhandlen. Amazon blev en logistisk mastodont, som udvidede sine aktiviteter med nettjenester, streaming, underholdning og udstyr til kunstig intelligens. I en periode var Jezz Bezos også verdens rigeste mand.

Tirsdag bekendtgjorde den 57-årige Bezos så, at hans tid som den absolutte topfigur i firmaet, der har hovedsæde i Seattle, nu snart er forbi.

Da Amazon udsendte sit seneste rekordregnskab, fortalte han, at han i løbet af sommeren vil slippe tøjlerne og i stedet påtage sig posten som bestyrelsesformand. Hans efterfølger som administrerende direktør bliver den 53-årige Andy Jassy. Han er en firmaets mand og har hidtil været en del af Amazons topledelse og har fungeret som direktør for web-afdelingen og for såkaldt cloud business. Selve ændringen kommer til at gælde fra tredje kvartal, altså fra begyndelsen af juli.