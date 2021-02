Briterne nyder vaccinesucces. Er det Brexit-effekten?

Mens EU hænger fast i startblokken i vaccinekapløbet, spurter Storbritannien afsted. En række beslutninger kan forklare den store forskel i præstation. Blandt andet Brexit. EU’s sparsommelighed anført af Danmark kan have kostet dyrt. I sammenligning med briterne har EU investeret for lidt og for sent, mener eksperter.