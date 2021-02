Giuseppe Conte er fortid: Anerkendt økonom skal redde Italien ud af krisen

Efter en uges hårde forhandlinger og et mislykket forsøg på at skaffe et flertal til at danne en ny regering, er Giuseppe Conte fortid som italiensk ministerpræsident.

Præsident Sergio Matarella har i stedet indkaldt den tidligere chef for Den Europæiske Centralbank Mario Draghi til møde til formiddag i præsidentpaladset i Rom. Her forventes det, at Mario Draghi – en af verdens mest anerkendte økonomer – vil blive bedt om at sammensætte en ny regering.

Mario Draghi tilskrives af mange æren for at redde Eurozonen fra at krakelere under eurokrisen i 2011, da han var chef for Den Europæiske Centralbank. En post han varetog indtil oktober 2019.