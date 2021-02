Tusinder begår selvmord, coronavirussen hærger, og der er undtagelsestilstand. Men det er noget helt andet, Japans regering har fokus på

Aoi Seto er vred. Eller måske direkte chokeret, som hun selv kalder det. De seneste uger har hun med stigende frustration set, hvordan den japanske regering har nedprioriteret håndteringen af vigtige politiske dagsordener, coronabekæmpelse og deciderede skandaler for at forcere én eneste dagsorden: gennemførelsen af et OL, der i forvejen er blevet udskudt et år.

»Jeg er chokeret. De siger, at de helt sikkert vil afholde OL, men det er tydeligvis umuligt i den nuværende situation. Vi bliver nødt til at prioritere folks liv«, siger hun i telefonen fra millionbyen Osaka, 500 km syd for Tokyo.

Aoi Seto er gymnasielærer. Efter at hun i december 2020 rejste hjem til Japan efter et højskoleophold i Danmark, har hun kunnet tælle næsten daglige skandaler i aviserne og på de sociale medier.

Eksempelvis at selvmordsraten i Japan for første gang i 11 år er steget, og alene i 2020 tog 20.919 japanere livet af sig selv. Eller at de japanske smittetal i vintermånederne er eksploderet så voldsomt, at landet siden januar har været i undtagelsestilstand. Ved det seneste valg i 2017 stemte kun 53,7 procent af befolkningen, hvilket er den næstlaveste stemmeprocent siden Anden Verdenskrig. I mandags måtte tidligere generalsekretær for det konservative parti Komeito Kiyohiko Toyama forlade parlamentet efter at være blevet fanget i at besøge en japansk værtinde-klub midt under undtagelsestilstanden. Og så sent som i torsdags ramte en ny politisk skandale landet, da tidligere premierminister og Tokyo OL 2020-ansvarlige Yoshiro Mori fandt det problematisk, at den japanske OL-komité ønskede flere kvindelige medlemmer, fordi kvinder ifølge Mori trækker mødet ud ved at tale for meget.