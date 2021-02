Økonom om oprør: Når kampen om GameStop fløjtes af, er Wall Street forandret. I hvert fald en smule

Den hidsige boksekamp med private investorer fra det sociale medie Reddit i det ene hjørne og Wall Street-kapitalfonde i det andet tog en dramatisk drejning, da aktiekursen på GameStop onsdag aften styrtdykkede med 60 procent.

GameStop-aktien har de seneste uger fungeret som kampplads, hvor en stor gruppe private investorer rystede fundamentet under Wall Street og fik den ellers dødsdømte aktie til at stige med næsten 3.000 procent. Det gjorde de for at presse en række kapitalfonde, der havde satset på det modsatte: at aktien ville falde. Siden angrebet satte ind, har Reddit-hæren haft overtaget, indtil aktiekursen pludselig skiftede retning.