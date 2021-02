Præsident Putin vandt slaget over Navalnyj, men vinder han også krigen?

Sådan her ser Rusland ud: En journalist med ordet ’Presse’ på sin neongule vest står alene på en plads i Moskva, da en gruppe kampklædte urobetjente nærmer sig. Uden varsel styrer en af betjentene direkte mod journalisten og hamrer ham ned med sin knippel. Journalisten falder om. Vrider sig skrigende i den beskidte sne.

Det skete tirsdag aften, da byretten i Moskva havde idømt oppositionsleder Aleksej Navalnyj 2 år og 8 måneder i en straffekoloni.

Nogle tusind mennesker søgte mod Den Røde Plads for at vise, hvor rasende de var over dommen. De fik ikke et ben til jorden. Betjente kommanderede nogle af demonstranterne op ad en mur med armene i vejret, hvorefter de slog løs på dem med deres knipler. Andre blev hevet ud af taxier og gennempryglet.