Republikanere klappede af kvinden, hvis »vanvittige« konspirationsteorier kaldes en »kræftsvulst« på partiet

Det Republikanske Parti fik en chance for at bremse sin egen radikalisering og sende et signal om, at man ikke tolererer ekstremisme, trusler, racisme og farlige konspirationsteorier, men partiet tog den ikke.

På et ophedet møde onsdag aften lokal tid diskuterede de republikanske medlemmer af Repræsentanternes Hus, om det skal have konsekvenser for den nyvalgte Marjorie Taylor Greene, at hun flere gange på sociale medier har støttet opfordringer til at henrette demokrater og støttet og viderebragt løgnagtige konspirationsteorier om for eksempel skoleskyderier. Hendes partifæller drog ingen konsekvenser.

Inden mødet havde flere republikanske senatorer taget bladet fra munden og i utvetydige vendinger fordømt Marjorie Taylor Greenes tanker og påstande, hvoraf nogle først er kommet frem for nylig.