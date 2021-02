Spøgelset på Kvanefjeld er genopstået og skaber stor uro i Grønland

Uran, radioaktivt støv og en mine få kilometer fra de godt 1.300 beboere i den sydgrønlandske by Narsaq er ved at rive den grønlandske regering, Naalakkersuisut, itu. Og de politiske problemer i Grønland har potentiale til at vække gamle modsætninger mellem Nuuk og København og i den sidste ende blive en brik i supermagtskonkurrencen mellem USA og Kina

Det er et gammelt ’spøgelse’ i grønlandsk – og dansk – politik, der er vakt til live med stor kraft. Ovenikøbet tilsat bombetrusler og beskyldninger mod grønlandske regeringsmedlemmer for at være kujoner.