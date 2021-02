Historisk kendelse: Domstol forpligter fransk regering til at respektere aftalte mål om klimaforbedring

Præsident Emmanuel Macron bliver nødt til at tage indsatsen mod klimaforværring mere alvorligt end hidtil. Onsdag erklærede en domstol i Paris, at den franske stat har ansvaret for en utilstrækkelig indsats mod klimaopvarmningen.

Dommerne udtrykker sig meget klart i det, flere miljøorganisationer kalder en historisk dom.

»Staten har ansvaret … for en del af de miljømæssige skader i forhold til de forpligtelser, den pålagde sig i forbindelse med den første klimalov, og som den ikke har levet op til«, står der i dommen.

Der er foreløbig tale om en delvis sejr for sagsøgerne. Først om to måneder vil landets højeste retsinstans, statsrådet Conseil d’État, vurdere, om staten tager initiativer, som vil gøre det muligt at nå de klimamål, som skiftende franske regeringer har sat.