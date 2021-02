Et år med corona i Europa i tal og grafer: Nedlukninger har reddet millioner af liv, og ny viden giver håb: Timingen ser ud til at have været vigtigere end restriktionerne

Det er på mandag præcis et et år siden, Frankrig som det første land i Europa registrerede et Covid-19-relateret dødsfald, da en 80-årig, kinesisk turist med den nye coronavirus i kroppen i februar 2020 udåndede på Bichat-hospitalet i Paris. Det er en vild tanke.

Ganske få havde den februardag fantasi til at forestille sig, at sygdommen på så dramatisk vis ville komme til at påvirke vores alle sammens liv og dagligdag. Det er stadig lidt svært at fatte.

Allerede en måneds tid efter det første dødsfald i Europa, da medierne viste billeder af militærlastbiler, der hentede døde i massevis fra hospitalerne i italienske Bergamo, fik vi en antydning af Covid-19’s potentiale, men selv her et år senere, er der stadig folk, der hævder, at de afdøde med corona bare ville være døde af andre årsager, hvis ikke coronaen havde ramt.

Overdødelighedsstatistikkerne taler imidlertid sit eget sprog om et år, der ikke ligner noget andet år i fredstid i nyere, europæisk historie.