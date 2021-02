Overraskende drejning: Reddithær stod ikke alene i GameStop-opgør

Indtil nu har den hidsige kamp om GameStop-aktien været iscenesat som Reddit vs. Wall Street, den lille mand mod den store, David mod Goliat. Men nu tegner der sig et nyt billede.

Det viser sig nemlig, at en af de helt store sejrherrer er kapitalfonden Senvest Management. Det skriver The Wall Street Journal.

Med Richard Mashaal og Brian Gonick i spidsen kom Senvest Management ud af aktiekampen med en profit på næsten 700 millioner dollars og er dermed nogle af dem, der har fået mest ud af januars aktievanvid.

De to aktiespekulanter begyndte at købe GameStop-aktier i september, da kursen lå under 10 dollars. Selvom videospilforretningen i et halvt årti har været mere eller mindre dødsdømt, blev Mashaal og Gonick overbevist om virksomhedens fremtid, efter at GameStop fik ny ledelse og dermed nye visioner.

Mashaal og Gonick stolede på, at den nye direktør kunne omdanne GameStop fra en gammeldags spilforretning til en online gaming-destination, og at det ville gøre virksomheden langt mere værd. Og da de pludselig så flere flytte fokus mod GameStop, slog de til og begyndte at købe de billige aktier.