Republikanernes hundeslagsmål bryder ud i lys lue, når Rigsretten har talt

Liz Cheney blev som datter af Dick Cheney, USA’s meget konservative og ærkepatriotiske vicepræsident under George W. Bush i årene 2001-09, født ind i det politiske liv. Hun ’arvede’ i 2016 faderens tidligere valgkreds i Wyoming, hvor hun sidste år blev genvalgt til Repræsentanternes Hus med 73 procent af stemmerne, og kollegerne i den republikanske gruppe gjorde den højtuddannede ekspert i international politik til medlem af gruppeledelsen.

Billedet af en perfekt politisk karriere var korrekt indtil for få uger siden. I dag kæmper Liz Cheney for sit politiske liv, for hun var en af de ti republikanere, der stemte sammen med det demokratiske flertal for åbning af en rigsretssag mod tidligere præsident Donald Trump.

»Vi har aldrig tidligere set et større forræderi mod embedet og mod forfatningseden … Jeg stemmer for en rigsretssag mod præsidenten«, skrev hun i en erklæring 12. januar med henvisning til Donald Trumps tale 6. januar til tilhængerne foran Det Hvide Hus med dens utvetydige opfordring til at marchere mod Kongressen på Capitol Hill.