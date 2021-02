Putin sender 95-årig veteran i krig mod Navalnyj

Den 95-årige veteran fra Anden Verdenskrig træder ind i retssalen i Moskva behængt med så mange medaljer, at alene vægten af dem ser ud til at kunne slå ham ud. Han er hovedperson i seneste akt af det skuespil, præsident Putin opfører for at knække sin værste fjende, Aleksej Navalnyj.

Det er vanskeligt at bebrejde krigshelten Ignat Artemenko noget. Faktisk ser han ifølge journalister i retten ud til ikke helt at forstå, hvad han bestiller der. Ved siden af ham sidder pårørende og hvisker ham svarene i øret.

»Det er Deres skyld, hvis veteranen får et hjerteslag«, siger Navalnyj til dommeren i begyndelsen af retsmødet. »Hvorfor har De slæbt ham herhen, når han er 95 år og har bedt om ikke at være her? Han forstår ikke, hvad der sker. Han læser tre linjer fra et stykke papir«.

»Det er korrekt«, svarer dommeren ifølge BBC.