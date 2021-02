Blinken efter første samtale: Jeg har lagt pres på Kina

USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, lagde fredag pres på den kinesiske regering, i den første telefonsamtale mellem ledende repræsentanter fra de to stormagter siden Joe Biden blev præsident.

Det oplyser han på Twitter efter sin samtale med den kinesiske topdiplomat Yang Jiechi.

Blinken bragte blandt andet Kinas behandling af Tibet, Hongkong og det undertrykte muslimske folkeslag uighurerne i regionen Xinjiang på banen.

»Jeg gjorde det klart, at USA vil forsvare vores nationale interesser, stå op for vores demokratiske værdier og holde Beijing ansvarligt for sit misbrug af det internationale system«, siger Blinken.

Udenrigsministeren forsøgte også at presse Kina til at slutte sig til den internationale fordømmelse af det nylige militærkup i Myanmar.

Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium i en meddelelse.

Den hårde tone kommer, i kølvandet på at Blinken ved sin indsættelseshøring sagde, at han vil fortsætte tidligere præsident Donald Trumps hårde kurs over for Kina.

Blinkens forgænger Mike Pompeo anklagede i januar Kina for folkemord på uighurerne i Xinjiang. Blinken har sagt, at han er enig i den betragtning.

Flere vestlige lande og menneskerettighedsorganisationer beskylder Kina for at have tvunget over en million uighurer og andre muslimer ind i genopdragelseslejre i den vestlige region.

Kina har også fået hård kritik for sin offensive fremfærd i bystyret Hongkong.

Her er adskillige prodemokratiske aktivister blevet anholdt efter indførelsen af en omstridt sikkerhedslov.

Loven har blandt andet gjort det ulovligt at demonstrere for et uafhængigt Hongkong.

USA’s præsident, Joe Biden, sagde torsdag i en tale, at USA vil ’konfrontere’ Kina, men at regeringen også er ’klar til at samarbejde med Beijing, når det er i Amerikas interesse’.

Antony Blinken har tidligere peget på klimaforandringer som et muligt samarbejdsområde mellem de to nationer.

ritzau