Afsløring: 'The Queen' fik regeringen til at ændre et lovforslag, der kunne afsløre hendes formue

Det lykkedes i begyndelsen af 1970’erne Storbritanniens dronning Elizabeth 2. at få regeringen til at ændre et lovforslag, der potentielt kunne afsløre størrelsen på hendes formue.

Det viser regeringsnotater, som den britiske avis The Guardian har gravet frem i det britisk nationalarkiv.

Notaterne fra The National Archives afslører, at dronningens personlige advokat lagde pres på embedsmænd og ministre for at få dem til at ændre et lovforslag. Advokaten ville dermed forhindre, at offentligheden kunne få indsigt i majestætens aktiebeholdninger.

Missionen lykkedes. Lovforslaget, der havde til formål at skabe gennemsigtighed i virksomhedernes ejerskab, fik tilføjet en særlig klausul.

Klausulen gav regeringen ret til at fritage virksomheder, der har ejerskab af ’statsoverhoveder’, fra reglerne om gennemsigtighed.