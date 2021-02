Twitter og Facebook har lukket ham ude: Hvor går Trump hen, når han skal brokke sig over rigsretssag?

Vil han starte sit eget tv-show? Radioshow? Skifte til mindre sociale medier? Eller har Donald Trump virkelig taget en kold tyrker og trukket sig fra den offentlige debat?

Tirsdag starter rigsretssag nummer to mod den samme politiker for første gang i historien, og det undrer derfor flere, at man endnu ikke har hørt noget om Donald Trumps liv på de sociale medier. Det ligner nemlig ikke den tidligere præsident at forholde sig i stilhed, og specielt ikke, når det omhandler ham selv.

»We will not be SILENCED (vi tier ikke stille, red.)« forsikrede han da også, da hans profiler på flere sociale medier i januar blev slettet, og han dermed mistede sin direkte adgang til sine 88 millioner følgere på Twitter. Men stille har der været.

»Jeg havde indtryk af, at han var afhængig af at skrive på sociale medier, så det undrer mig. Han plejer jo at livekommentere alt, hvad der foregår«, siger ekspert i sociale medier Astrid Haug.

Efter sit nederlag ved det amerikanske præsidentvalg var Donald Trump flittig på tasterne, især på Twitter, hvor han skrev om valgsvindel, snyd og hævn. Det kulminerede i et voldeligt opgør, da Trump-støtter stormede den amerikanske Kongres som reaktion på, hvad de anså som en opfordring fra Trump selv.