Shamanen med hornene og førende jurister slår store huller i Trumps forsvar

Det bliver en intens og hurtig rigsretssag med masser af dramatisk videodokumentation, der tirsdag går i gang mod tidligere præsident Trump.

I løbet af én eller to uger håber demokraterne i Kongressen at gøre det tydeligt for amerikanerne, at Donald Trump opildnede til det voldelige oprør mod Kongressen 6. januar og er uegnet til at blive præsident igen, selv om republikanerne i Kongressen ser ud til at blokere for, at han bliver dømt.

I deres anklageskrift skriver demokraterne, at Donald Trump efter valgdagen 3. november 2020 gentog og forstærkede sine løgne om massiv valgsvindel og prøvede at overbevise sine følgere om, at de var ofre for en storstilet konspiration, der bragte nationen i fare. Til sidst kaldte han en hob til Washington, hidsede dem op »og sigtede dem som en kanon ned ad Pennsylvania Avenue« mod kongresbygningen, hedder det.

Blandt demokraternes hårdtslående argumenter er det righoldige videomateriale, som selvsikre Trump-fanatikerne selv optog inden og under stormløbet, hvor de med selvfølgelighed netop gav udtryk for, at Donald Trump havde opfordret dem til det, mens folkevalgte blev truet og fem mennesker mistede livet.

Videoer viser, hvordan Donald Trump i en tale inden stormløbet råbte til sine tilhængere, at de skulle »vise styrke« og »kæmpe«, hvorefter folk i menneskemængden råbte »invader Capitol«. Indenfor råbte nogle, at de var der på præsidentens invitation.