Fransk kosmetikkoncern satte gang i processen, som sender Putin-modstanderen Aleksej Navalnyj flere år i fængsel

Kun den russiske systemkritiker Aleksej Navalnyj og den nærmeste kreds omkring ham vidste, at anholdelsen af ham i en lufthavn i Moskva 17. januar havde forbindelser til en over otte år gammel sag med rødder i det kendte kosmetikfirma Yves Rocher, der hører til i en lille by i Bretagne.

Anholdelsen har udløst en voldsom krise mellem Rusland og EU. Mandag udviste flere EU-lande russiske diplomater som svar på tilsvarende russiske skridt.

Og det er først i de seneste dage kommet frem for en større offentlighed, at Aleksej Navalnyj og hans bror Oleg fører en sag mod Yves Rocher for firmaets anmeldelse af dem til russisk politi i 2012 for påstået bedrageri.

Sagen endte med, at Igor Navalnyj i december 2014 blev idømt tre og et halvt års fængsel, mens Aleksej, der ikke deltog i den daglige drift, slap med en tilsvarende, men betinget dom. Dommene blev stadfæstet af den russiske højesteret i 2018, og dommen fastslog, at Aleksej Navalnyj skulle melde sig hos myndighederne to gange om måneden.

Det skete af gode grunde ikke i de fem måneder, han tilbragte i Tyskland efter den påståede forgiftning af ham med nervegiften Novitjok under en flyvning fra Sibirien til Moskva.