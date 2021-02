Analyse: Da Borrell besøgte Moskva, kom han uforvarende til at afsløre, at EU mangler udenrigspolitiske muskler

Billedet viser det egentlig meget godt. I den broderede stol sidder den russiske udenrigsminister, Sergei Lavrov. Han sidder for bordenden, han udstråler magt og har en attitude grænsende til det brovtende. Han fylder sin broderede stol ud, og den understøtter ham.

I den lige så broderede sofa læner EU’s ’høje repræsentant’, svaret på den udenrigsminister, unionen ikke har, Josep Borrell, sig frem. Det er en noget mere ydmyg stilling i forhold til Lavrovs tilbagelænede, men det er den eneste måde, Borrell kan sidde på. Han har ingen armlæn at støtte sig til, og man fylder altså ikke en sofa ud, når man sidder alene i den.

Et snapshot fra et officielt besøg, men også et snapshot, der viser forskellen på det, vi her på Politiken kalder ’Putins såkaldt styrede demokrati’ over for EU’s udenrigspolitiske styrke. Eller mangel på samme.

Rå magt over for gode hensigter.

Her taber hensigterne ofte, uanset hvor gode de er, og bedømmelsen af Borrels tredagesbesøg i Moskva i sidste uge kan trækkes sammen til ét ord: ydmygelse. Der lød kritik, allerede inden Borrell tog af sted: Hvad skulle han dog i Moskva på et tidspunkt, hvor russerne havde fængslet oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj? Og kritikken var ikke mindre, da han vendte hjem igen.