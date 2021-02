Facebook og de øvrige techgiganter har fået licens til at stjæle den menneskelige erfaring og omsætte den til data, som de herefter ejer. Det sætter demokratiet ud af kraft

For to årtier siden åbnede den amerikanske regering demokratiets hoveddør for Californiens dengang nye internetvirksomheder og tændte op i pejsen for at gøre det ekstra hyggeligt. I de efterfølgende år opstod et overvågningssamfund i stuerne, en social vision, der voksede frem af de forskellige, men gensidige behov hos statens efterretningstjenester og private internetvirksomheder, der alle drømte om total informationsbevidsthed. I dag, 20 år senere, har ilden bredt sig fra pejsen, og 6. januar var den ved at brænde demokratiets hus ned til grunden.

Jeg har brugt nøjagtig 42 år på at studere den digitale udvikling som en økonomisk drivkraft for vores forvandling til en informationscivilisation. Gennem de seneste to årtier har jeg observeret konsekvenserne af dette overraskende politiske og økonomiske broderskab, mens disse unge virksomheder gradvist forvandlede sig til overvågningsimperier, der drives af de globale strukturer for adfærdsovervågning, analyse, målretning og forudsigelse, som jeg med en samlet betegnelse har kaldt overvågningskapitalisme.