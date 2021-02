Militæret i Myanmar forsøger at kvæle demonstrationer med forsamlingsforbud, men alligevel fortsætter protesterne, og det kan blive eksplosivt

Militærjuntaen i Myanmar har indført et natligt udgangsforbud og et forbud mod at samles mere end fem personer i flere større byer, efter at der de seneste dage har været et utal af demonstrationer overalt i landet imod det kup, som militæret gennemførte i sidste uge.

Det er dog langt fra sikkert, at militæret vil formå at stoppe uroen.