Militæret i Myanmar forsøger at kvæle demonstrationer med forsamlingsforbud og vandkanoner, men alligevel fortsætter protesterne

Militærjuntaen i Myanmar har indført et natligt udgangsforbud og et forbud mod at samles mere end fem personer i flere større byer, efter at der de seneste dage har været et utal af demonstrationer overalt i landet imod det kup, som militæret gennemførte i sidste uge.

Det er dog langt fra sikkert, at militæret vil formå at stoppe uroen.

»Vi er fanget mellem frygten for, hvad der vil ske, hvis vi går på gaden, og frygten for, hvad der vil ske, hvis ikke vi gør det«, siger en yngre kvinde i Myanmars hovedby Yangon til Politiken. Hun vil af hensyn til sin sikkerhed ikke vil have sit navn frem.