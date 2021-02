Unge asiater har skabt en demokratibevægelse i fem lande

Fem tegnede arme rækker opad mod himlen. I hænderne holder hver arm en kop. Det er let at genkende koppen med bubbletea i, særligt fordi det taiwanske flag er på den. De andre kopper bærer henholdsvis det thailandske flag, Hongkongs flag, det indiske flag og længst ude i billede det burmesiske flag. Alle kopperne er fulde af samme beige væske. Mælkete.

#SaveMyanmar og #MilkTeaAlliance står der blandt andet på den thailandske kunstner Sina Wittayawirojs Instagram-opslag, der viser tegningen. Han skriver desuden: »Velkommen, burmesiske te!«

Sina Wittayawiroj er en af de tusindvis af kinesere, taiwanere, thailændere, indere og burmesere, der lige nu samles på sociale medier for at kæmpe sammen for demokratiet. The Milk Tea Alliance (Mælkete-alliancen) kalder de sig. Og det er en sær blanding af kendisser, madtrends og demokrati-protester, der har ført gruppen sammen.

Milk Tea Alliance begyndte som et hashtag på Twitter i april 2020. Det blev skabt som et modangreb mod de trolls og internetrobotter, der angreb det thailandske teenageidol Vachirawit Chivaaree. Chivaaree var kommet i modvind i Kina, fordi han havde liket et tweet, der nævnte Hongkong som et land i stedet for som en del af Kina. Det gjorde kinesiske nationalister rasende, og de begyndte derfor at angribe Chivaaree og hans kæreste, modellen Weeraya Sukaram, selv om den 23-årige mand efterfølgende undskyldte sit like.