Chokeret medarbejder kunne se, hvordan hackerne tog kontrol og begyndte at forurene vandet

Et brud i it-systemet gjorde det fredag 5. februar muligt for hackere at overtage styringen i et vandanlæg i Florida og tilføje en større dosis af et farligt tilsætningsstof i vandet, der løber ud til 15.000 mennesker.

Hackerne fik adgang til systemet gennem programmet TeamViewer på en medarbejders computer og kunne derigennem få adgang til andre programmer.

»Medarbejderen sad på computeren, som han skal, og lige pludselig ser han et vindue poppe op, der siger, at computeren har givet adgang til flere«, siger sheriff Bob Gualtieri i et interview med Reuters.

Derefter frøs den chokerede medarbejders egen computer, og handlingslammet kunne han følge med i, hvordan musen åbnede flere programmer og begyndte at manipulere systemet.

Hackerne skruede op for niveauet af natriumhydroxid, som normalt bruges i små mængder for at kontrollere vandets surhedsgrad. Men ved højere doseringer er kemikaliet farligt at indtage.