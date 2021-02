Begmand til Netanyahu: Israel og Hamas risikerer anklage om krigsforbrydelser i Haag

Israel og den palæstinensiske Hamas-bevægelse risikerer en anklage om krigsforbrydelser ved Den Internationale Straffedomstol (ICC) i Haag.

Chefanklager Fatou Bensouda har fået grønt lys fra domstolen til at efterforske tre mulige krigsforbrydelser: Dels forbrydelser, der kan være begået af både Israel og Hamas under Gaza-krigen i 2014, dels mulige krigsforbrydelser begået af Israel for at standse palæstinensiske demonstrationer ved grænsen mellem Gaza og Israel i sommeren 2018. Endelig vil chefanklageren fokusere på Israels ret til at etablere bosættelser i de besatte områder.

Det er en politisk bombe under især den israelske regering, og udenrigsminister Gabi Ashkenazi har ifølge avisen Haaretz omgående taget kontakt til sine kolleger i Rusland, Tyskland og USA for at søge deres støtte og vægt bag et krav om, at ICC skal blande sig uden om den israelsk-palæstinensiske konflikt.

Israel har ikke selv tilsluttet sig domstolen og har derfor ikke hidtil været udsat for dens kritiske øjne. Men det palæstinensiske selvstyre på Vestbredden, der har været besat af Israel siden juni 1967, har tilsluttet sig. Og dommerne i ICC har derfor besluttet, at domstolen kan efterforske og tage stilling til mulige krigsforbrydelser på Vestbredden, i Gaza og i det besatte østlige Jerusalem.