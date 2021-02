Demonstrationer fortsætter i Myanmar, og stemningen er anspændt

Demonstranter i Myanmar har onsdag igen trodset militærets forsamlingsforbud og er gået på gaden i flere byer for at protestere mod militærkuppet i sidste uge.

En kvinde i Myanmars hovedby Yangon fortæller onsdag morgen til Politiken, at stemningen er anspændt, og at soldater skulle have iført sig politiuniformer og »kun venter på at angribe«.

Ifølge videooptagelser og billeder, som Politiken er i besiddelse af, og som angiveligt er optaget onsdag morgen, har demonstranter bl.a. lagt sig ned på en gade i det centrale Yangon foran en FN-bygning og dækket sig med store bannere henover deres kroppe.

»Vi vil have demokrati«, står der på et af bannerne.