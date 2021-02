EU-diplomater forbereder sig på »skamløs britisk udnyttelse« af tre timers-bommerten

Hvis man tager Union Jack-brillerne på, tegner der sig et billede af en stor uretfærdighed: Med Brexit er der kommet en hård grænse internt i Det Forenede Kongerige.

Lad os tage de engelske pølsefabrikanter som eksempel. Siden nytår har de skullet udfylde et væld af papirer, når de vil sende et vognlæs kød i tarm til supermarkeder i Nordirland. Og ikke nok med det. De har også måttet acceptere EU-kontrol på grænsen i Det Irske Hav, selv om det hele foregår internt i kongeriget!

For nok har hele kongeriget – England, Wales, Skotland og Nordirland – forladt EU, men den nordirske del har kun gjort det halvt. Som en del af Brexit-aftalen forbliver Nordirland reelt i det indre marked for varer. Det forhindrer en hård grænse på den politisk følsomme overgang mellem Irland og Nordirland, men prisen er blandt andet, at der kommer kontrol på varer. Ikke på den nye ydre EU-grænse inde på den irske ø, men inde i Det Forende Kongerige på havgrænsen mellem de to store øer.

Disse faktiske forhold virker i sig selv uretfærdige hos nogle briter, men da det er en direkte og forudset konsekvens af den Brexit-aftale, som den britiske regering frivilligt har indgået med EU, er det svært at brokke sig meget over. Nej, følelsen af uretfærdighed skyldes en beslutning, som EU-kommissionen meldte ud om aftenen den sidste fredag i januar. Og trak tilbage igen efter tre timer.