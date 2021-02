Trumps kontroversielle advokater tabte første runde med mærkelig optræden, trusler og personangreb

Selv Donald Trump var ifølge kilder omkring ham rasende, da han fra sit midlertidige hjem i Florida på tv overværede sine advokaters præstation, da de onsdag tog ordet i rigsretsprocessen mod ham.

»På en skala fra et til ti, med ti som den mest vrede, kom Trump ind som nummer otte«, siger en kilde til netmediet The Politico.

Oplysningen fra Florida, hvor den tidligere præsidents rådgivere opfordrer ham til at holde lav profil under processen, er ikke bekræftet. Til gengæld lagde flere af den tidligere præsidents nærmeste støtter ikke skjul på, at de to forsvarsadvokater, David Schoens og Bruce Castors, præstation var pinlig.

»Anklagerne var fokuserede, de var organiserede … de fremførte et overbevisende argument. Præsident Trumps hold var uorganiserede … Den ene side gjorde et godt job, mens den anden sides indsats var rædselsfuld«, sagde den republikanske senator Bill Cassidy fra Louisiana. Anklageren bebudede onsdag nyt og hidtil uset materiale fra stormen på Kongressen.