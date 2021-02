Biden bebuder sanktioner mod Myanmar, men demonstranter tvivler på, at de vil virke

Den amerikanske præsident, Joe Biden, omsætter nu for første gang sit løfte om at prioritere menneskerettigheder til konkret handling ved at indføre nye sanktioner mod Myanmar som en reaktion på militærkuppet forrige mandag.

Joe Biden oplyste onsdag aften dansk tid ifølge flere medier, at han havde udstedt en ordre, som pålagde hans administration »øjeblikkeligt at sanktionere militære ledere, som beordrede kuppet, deres forretningsinteresser og deres nære familiemedlemmer«.

Derfor vil amerikanske embedsmænd gå i gang med at udmønte den første runde af sanktioner, som blandt andet vil omfatte en indefrysning af værdier for over seks milliarder kroner, som Myanmars generaler har i USA, samt indførelsen af en streng eksportkontrol.