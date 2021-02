Arktis er den nye konfliktzone mellem USA og Nato på den ene side og Rusland på den anden

Den danske oprustning i Arktis viser regeringens store varsomhed med at skubbe til den arktiske magtbalance. København vil gøre meget for at undgå afsmitning fra den eskalerende oprustning i Barentshavet og Norge. Der lurer den største fare for et farvel til Arktis som lavspændingsområde.