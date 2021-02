Danmarks nye øjne i Arktis

Danmark skal have øjne i det høje over Grønland og en stor radar på Færøerne. Så godt som hele det arktiske forsvarsforlig er fokuseret på håndhævelse af rigsfællesskabets suverænitet, og for at håndhæve suverænitet er det første krav, at man overhovedet ved, hvad der foregår på vandet og i luften.

Til søs er der i dag et vist overblik over, hvilke skibe der sejler ved Grønland. Et forsøg med at bruge EU’s civile satellitter til overvågning af skibsfarten har givet gode resultater. Helt anderledes er det med fly, der enten har kurs mod rigsfællesskabets luftrum eller decideret krænker det.

Forliget fordeler 1,5 milliarder kroner, derudover vil det koste omkring 300 millioner kroner årligt i drift, når de mange delelementer efterhånden bliver til virkelighed.