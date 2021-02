Hvorfor er hustruen til Putins værste plageånd mon fløjet ud af Rusland?

Flyet med Julia Navalnaja om bord havde knap sat hjulene på landingsbanen i Frankfurt, før russiske statsmedier spredte rygtet om, at hun flygtede fra Rusland af angst for at blive smidt i fængsel ligesom sin mand, den førende oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj.

Den udlægning kunne Navalnajas advokater i Moskva ikke bekræfte, de var slet ikke klar over, at hun var rejst, lod de vide. Nyhedsmagasinet Spiegel skrev, at Julia Navalnaja bare skulle aflægge en privat visit i Tyskland. Det eneste sikre er, at hun onsdag aften landede i Frankfurt. Og at hun ifølge journalister i lufthavnen ikke forlod transitområdet, så hendes endelige destination er ukendt.

Spekulationerne kører ikke kun på højtryk, fordi Julia Navalnaja er gift med præsident Vladimir Putins mest indædte kritiker, som for halvanden uge siden blev idømt knap tre år i straffekoloni for et fiktivt bedrageri. De skyldes også, at Navalnaja i den seneste tid er nævnt som en mulig afløser for sin mand i spidsen for den russiske opposition.