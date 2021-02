Jeppe Kofod indfører danske sanktioner mod Myanmar

Det får nu konsekvenser for forholdet mellem Danmark og Myanmar, at det burmesiske militær i sidste uge gennemførte et kup, hvor den regering, der hidtil havde været anført af den civile leder Aung San Suu Kyi, blev fjernet med magt.

Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), vil straffe den burmesiske militærjunta ved at indføre danske sanktioner mod Myanmar, og derudover vil han arbejde for, at også EU gennemfører sanktioner.

»Når man kender militæret og dets blodige historie, så er der grund til dyb bekymring. Det her kan gå helt galt«, siger han og henviser til, at det burmesiske militær flere gange inden for de seneste årtier har slået opstande ned ved at skyde på demonstranter og dermed slået hundredvis, hvis ikke tusindvis af mennesker ihjel.

Jeppe Kofod har derfor besluttet at indstille danske udviklingsaktiviteter, der bliver udført gennem offentlige institutioner i Myanmar. Det vil primært gå ud over projekter til støtte for klima og fiskeri og opbygningen af et statistikkontor i det burmesiske Finansministerium. Ifølge Politikens oplysninger har denne støtte hidtil udgjort omkring 30-35 millioner kroner. De penge vil den danske regering i stedet give til grupper i det burmesiske samfund, der kæmper for demokrati og menneskerettigheder.