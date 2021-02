»Det her kan gå helt galt«: Jeppe Kofod indleder målrettet straffeaktion mod kupgeneraler

Det får nu konsekvenser for forholdet mellem Danmark og Myanmar, at det burmesiske militær i sidste uge gennemførte et kup, hvor den regering, der hidtil havde været anført af den civile leder Aung San Suu Kyi, blev fjernet med magt.

Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), vil straffe den burmesiske militærjunta ved at indføre danske sanktioner mod Myanmar, og derudover vil han arbejde for, at også EU gennemfører sanktioner.