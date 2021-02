Separatister vil genoplive drøm om brud med Spanien midt i økonomisk kaos og coronahelvede

I over et år har dagsordenen i Catalonien og resten af Spanien været totalt domineret af coronaen, som i perioder har ramt landet hårdere end resten af Europa, og hvis økonomiske og sociale konsekvenser under alle omstændigheder bliver katastrofale med en svækket turistindustri og en arbejdsløshed på godt 16 procent. 41 procent af de unge under 24 år er arbejdsløse.

Ifølge flere medier som avisen La Vanguardia har 20.000 cataloniere har mistet livet som følge af epidemien, som lokalregeringen har haft svært ved at håndtere. Andre tal opgiver 10.000 døde, for de lokale og centrale myndigheder har forskellige opgørelsesmetoder.

Midt i dette kaos går catalonierne søndag til stemmelokalerne for at vælge medlemmerne af et nyt lokalt parlament, og i de seneste dage har ordene corona og covid fået hård konkurrence af ordet uafhængighed.

Den seneste meningsmåling offentliggjort fredag i den catalanske avis El Periodico viser dødt løb mellem separatistpartierne og blokken, som ønsker fortsat tilhørsforhold til Spanien, hvor regeringen i Madrid følger valget med spænding.