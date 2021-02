Britisk sundhedsminister med dyster melding: Jeres sommerferie er i fare

Den britiske sundhedsminister appellerer fredag til et par millioner ældre og sårbare borgere om at skynde sig at blive vaccineret mod covid-19.

Samtidig lader han forstå, at en succesfuld udrulning af vaccinen er afgørende for, om briterne får lov at tage på sommerferie i år.

»Vi vil sikre os, at alle kan tage på sommerferie, og det er mere sandsynligt, at det går godt, hvis udrulningen af vaccinen fortsætter med at gå lige så godt, som den hidtil er gået« siger sundhedsminister Matt Hancock ifølge avisen Evening Standard.

De fire første grupper i den britiske ’vaccinationskalender’ omfatter omkring 15 millioner borgere, hvoraf cirka 13 millioner har fået stikkene.

De resterende par millioner skulle gerne nå at blive vaccineret inden, turen snart kommer til de lidt yngre og flere sårbare grupper.