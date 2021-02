Er manden med de to ansigter uskyldig eller Tysklands største bedrager?

Hvis der var noget, Jörn Leogrande virkelig ikke kunne snuppe, så var det at være på tomandshånd med sin chef, Tysklands selvudnævnte techguru Markus Braun.

»Det værste var, når vi var ude at spise, bare ham og mig«, siger Leogrande. »Det var umuligt at finde på noget at snakke om. Hver eneste gang var jeg lykkelig, når det var overstået«.

Markus Braun sidder nu i en 9,2 kvadratmeter stor celle i Augsburg-Gablingen-fængslet i Bayern. Måske ligger han på den smalle briks, der er monteret på væggen, og læser om sig selv i Leograndes bog ’Bad Company – min mindeværdige karriere hos Wirecard AG’.

I næsten to årtier stod Braun i spidsen for Wirecard. Leogrande var hans innovationschef og nok en af dem i firmaet, der kendte ham bedst. Men ingen kendte for alvor Braun, siger Leogrande til de to journalister fra Spiegel, der interviewer ham. »Han var ufatteligt menneskesky«.

Om morgenen rullede Braun i sin 12-cylindrede Maybach med livvagten Roy ved rattet ned i garagen under firmadomicilet. Så tog han elevatoren op til fjerde sal og murede sig inde på kontoret, som hans kone, Sylvia, havde indrettet efter Feng Shui-principper. Personalet så stort set kun chefen ved de årlige sommer- og julefester, hvor alle bad til, at han ville nævne lige netop dem i sin tale.